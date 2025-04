Turquia. José Mourinho ilibado das acusações de racismo

"Como resultado da queixa criminal apresentada pelo Galatasaray contra o nosso treinador, José Mourinho, com base em racismo, o Ministério Público de Istambul decidiu que nenhum crime ocorreu e que não havia necessidade de processo".





Foi assim que o Fenerbahçe se pronunciou sobre a decisão Ministério Público de Istambul que fechou o caso depois da queixa do Galatasaray por racismo e concluiu que a "queixa-crime foi tomada com decisão de não-acusação".





Em fevereiro, o técnico português fez declarações sobre o banco do Galatasaray, acusando os jogadores suplentes de "saltar como macacos" enquanto protestavam contra o árbitro da partida. No seguimento da queixa, José Mourinho processo líder da SuperLiga Turca em 50 mil euros por "danos morais".





José Mourinho está novamente envolvido em polémica na Turquia, depois de ter apertado o nariz do treinador do Galatasaray, Okan Buruk, depois de uma partida para a Taça da Turquia. De acordo com os meio de comunicação turcos, o técnico português arrisca uma suspensão de dez jogos.