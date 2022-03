Ucrânia. Federação Francesa de Futebol doa parte da receita dos jogos à Unicef

A Federação espera doar um euro por cada bilhete vendido para os jogos dos campeões mundiais diante da Costa do Marfim, na sexta-feira, em Marselha, e frente à África do Sul, previsto para terça-feira, em Lille.”, refere a Federação francesa de futebol, em comunicado.Para os jogos particulares, o estádio velódromo, em Marselha, deverá esgotar a sua capacidade de 65.000 lugares, enquanto o jogo para Lille, no estádio Pierre-Mauroy, de 50.000 espetadores, tem todos os bilhetes vendidos.Na mesma nota, a Federação adianta queDesde o início da invasão russa, cerca de 90 por cento das pessoas que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças, e, segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 1,5 milhões são crianças.À iniciativa dos franceses, junta-se à Escócia, que já tinha anunciado a doação à Unicef de 12 euros por cada bilhete vendido para o jogo particular com a Polónia, na quinta-feira em Glasgow.O jogo do "play-off" de apuramento para o Mundial2022 da Escócia com a Ucrânia foi adiado para junho, enquanto a Polónia deveria defrontar a Rússia, que foi excluída das competições pela UEFA e FIFA.