Udinese empresta Lorenzo Lucca ao Nápoles

“A SCC Napolés comunica que o clube assinou com Lorenzo Lucca, da Udinese, num empréstimo com opção de compra”, indicou o Nápoles na sua página oficial.



Lucca, de 24 anos, chega aos napolitanos depois de duas épocas na Udinese (com 75 jogos e 23 golos marcados), na primeira das quais cedido pelo Pisa, que anteriormente também tinha emprestado o jogador ao Ajax, em 2022/23.