UEFA admite realizar os jogos das competições europeias ao fim-de-semana

Esta parece ser uma das ideias da UEFA, ainda não divulgada, mas avançada na edição desta quarta-feira do jornal italiano Tuttosport.



Com o futebol europeu parado, devido ao surto de Covid-19, o organismo que tutela o futebol europeu estuda a forma de acertar os calendários da presente temporada abruptamente interrompidos.



Com o adiamento do Euro2020, aparentemente, os meses de junho e julho ficam livres e a hipótese de intensificar a reta final dos campeonatos, a partir do final de maio, parece ser uma hipótese a considerar pela UEFA.



O jornal italiano avança a ideia que a UEFA estará a estudar a hipótese, e a propor às federações suas filiadas, a realização dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa aos fins de semana, passando os campeonatos nacionais para os dias de semana.



Contudo a ideia parece não ser consensual entre os clubes dos vários países.