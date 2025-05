UEFA ajuda clubes no ciclo do Euro2028 feminino

"Para o próximo ciclo, ligado ao Euro2028, serão distribuídos 240 ME, em conformidade com o memorando de entendimento entre a UEFA e a Associação Europeia de Clubes (ECA)", lê-se no sítio oficial da UEFA na Internet.



No comunicado resultante da reunião do Comité Executivo da UEFA, na cidade espanhola de Bilbau, o organismo detalha que foi acordado com a ECA a transferência de três ME remanescentes do ciclo 2020-2024, para o programa de benefícios dos clubes com jogadoras no Euro2025 feminino, aumentando o "bolo" de seis para nove ME.



Estes valores vão ser divididos em dois grupos, com 104 ME para as duas edições da Liga das Nações, de 2024/25 e de 2026/27, e para a qualificação para o Euro2028, enquanto a fase final desse Campeonato da Europa vai beneficiar os clubes em 140 ME.



O Comité Executivo da UEFA deu ainda conta da atualização sobre o programa de criação de lugares em pé nas bancadas dos estádios nas 10 federações envolvidas, entre as quais a portuguesa, que permite o recurso ao "peão", mas não foi implementado pelos clubes.



Ainda de acordo com o organismo europeu, os lugares em pé nas bancadas são permitidos na Áustria, Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Escócia e Países Baixos, enquanto a legislação de Itália e Espanha os impede.