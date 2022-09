UEFA ameaça FC Porto com exclusão das provas europeias, "dragões" descansados

O FC Porto "incumpriu ligeiramente" as condições do acordo de "fair play" financeiro da UEFA, anunciou hoje o organismo regulador do futebol europeu, ameaçando excluir o clube das provas continentais nas próximas três épocas.

"Em consequência, a Comité de Controlo Financeiro da UEFA decidiu aplicar uma multa de 100.000 euros e excluir o clube das competições europeias para as quais se venha a qualificar nas próximas três épocas, a não ser que o resultado agregado nos exercícios financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 estejam em conformidade com os requerimentos de "break-even" [equilíbrio financeiro]", explicou a UEFA, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O impedimento de jogar as competições europeias pode ser suspenso se o FC Porto apresentar provas de que as contas estão equlibradas.

FC Porto reage

Em comunicado, O FC Porto informou que "conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo", "tendo em conta os bons resultados" da temporada passada, "o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro", quando for conhecido o relatório e contas do último exercício. Assim, os "dragões" acreditam que vão passar sem problemas por esta ameaça da UEFA.



Também o santa Clara foi multado em 10 mil euros

Na monitorização financeira dos clubes inseridos nas provas continentais em 2021/22, o organismo multou também o Santa Clara, que disputou as pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa 2021/22, em 10.000 euros, devido a "pequenas violações aos requisitos de equilíbrio".

O incumprimento desses "requisitos de equilíbrio" levou o Comité de Controlo Financeiro da UEFA a chegar a acordo com oito emblemas estrangeiros infratores do regime de `fair play` financeiro para o pagamento de um total de 172 milhões de euros (ME) em coimas.

O campeão francês Paris Saint-Germain foi condenado a pagar 65 ME, dos quais 10 ME serão liquidados na íntegra, enquanto os restantes 55 ME ficam retidos em consonância com o cumprimento por parte do clube dos objetivos definidos no acordo de liquidação.

A UEFA sancionou ainda os italianos da Roma (35 ME), do Inter de Milão (26 ME), da Juventus (23 ME) e do AC Milan (15 ME) e os turcos do Besiktas (quatro ME), para além dos franceses do Marselha e do Mónaco, ambos condenados a liquidar dois ME cada.

c/Lusa