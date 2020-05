UEFA analisa "todas as hipóteses" de calendário e formato da Liga dos Campeões

“Estamos a analisar todas as opções relacionadas com o calendário e o formato da competição através de um grupo de trabalho que inclui clubes, ligas e associações nacionais”, disse um porta-voz do organismo que tutela o futebol europeu à agência France-Presse.



Segundo a mesma fonte, é possível que a decisão seja tomada na próxima reunião do Comité Executivo da UEFA, que está prevista para o dia 17 de junho.



Devido à pandemia da covid-19, a UEFA foi forçada a suspender todas as suas competições em meados de março, numa altura em que estavam a decorrer os oitavos de final da Liga dos Campeões e da Liga Europa.



A final da Liga dos Campeões está agendada para Istambul, mas vários órgãos de comunicação social internacionais, como o ‘New York Times’, avançam que a final pode decorrer em outro local, sendo Lisboa uma das hipóteses.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio.