UEFA aumenta prémios na Liga das Nações

Lusa Comentários 10 Out, 2018, 16:23 | Futebol Internacional

O organismo do futebol europeu divide os valores entre as verbas do mecanismo de solidariedade, pela participação na fase de grupos, e os prémios a atribuir aos vencedores de cada uma das Ligas e na fase final da competição principal, designada Liga A.



Portugal, integrado nessa Liga, destinada aos países mais bem classificados no ‘ranking’ da FIFA, recebe pela participação 2,25 milhões de euros (ME), referente ao mecanismo de solidariedade, verba que teve um aumento de 50 por cento, em comparação aos 1,5 ME estipulados de início.



Uma vitória na Liga A dará 2,25 ME adicionais (também com aumento de 750.000 euros) e um triunfo final na competição garantirá um encaixe de mais seis ME, o que perfaz um total de 10,5 ME para a seleção vencedora da competição, que se iniciou em setembro.



Portugal integra o grupo 3 da Liga A, com Itália e Polónia. Nos restantes grupos da Liga de ‘elite’ estão a campeã mundial França, Alemanha e Holanda (‘poule’ 1), Suíça, Bélgica e Islândia (2) e Espanha, Inglaterra e Croácia (4).



Os valores a atribuir às restantes Ligas (B, C e D) é menor. Para a Liga B o máximo possível a receber é de três ME no total, entre a participação e a vitória na Liga, para a Liga C é de 1,625 ME, e para a Liga D é de apenas 1,875 ME.



Em todas existe um acréscimo de 50 por cento em relação aos valores inicialmente previstos.