UEFA avança com processo judicial contra Gianni Infantino

O processo em curso pretende recolher mais informações sobre o projeto de Gianni Infantino e as empresas envolvidas no plano anunciado no último mês e que, entretanto, não prosseguiu. Os detalhes poderão ser utilizados para dar seguimento a um processo criminal na Suíça contra o líder da FIFA.



A entidade que gere o futebol europeu já solicitou o acesso a documentos, com o objetivo de comprovar a denúncia de que o presidente da FIFA estaria a arquitetar um plano para benefício próprio.



"Foi um veículo para Infantino e o seu pequeno círculo adquirirem uma participação permanente e lucrarem com os ativos mais valiosos da FIFA, em detrimento de outras partes envolvidas no mundo do futebol", explica.



A UEFA alega, ainda, que o projeto já vinha sendo orquestrado com os “cúmplices” de Infantino e que a avaliação das participações colocadas à venda não foi conduzida de forma independente.