UEFA. Ceferin autorizado a concorrer a um quarto mandato

Aquele congresso aprovou com uma larga maioria a modificação dos estatutos da federação europeia, que limitavam a três o número máximo de mandatos a que podia candidatar-se o seu presidente.Aleksander Ceferin foi eleito pela primeira vez em 2016 e pode agora candidatar-se em 2027 para concorrer a um quarto mandato.O texto hoje aprovado não suprime o limite de três mandatos, uma das medidas chave tomadas em abril de 2017 por Ceferin, após os numerosos escândalos que obrigaram a tomar medidas similares na FIFA e no Comité Olímpico Internacional (COI), mas precisa que esta regra, válida para todos os membros do comité executivo, não leva em conta os mandatos iniciados antes de 1 de julho de 2017.Ceferin foi reconduzido em 2023 para um novo mandato de quatro anos.





Ceferin garante que não vai concorrer a um quarto mandato