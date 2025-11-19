UEFA dá luz verde ao Camp Nou





(Com Lusa)

A Liga espanhola já tinha autorizado, na segunda-feira, que o jogo entre o clube catalão e o Atlético de Bilbao, referente à 13.ª jornada do campeonato espanhol, também se disputasse em Camp Nou, em jogo agendado para sábado.O ‘Barça’ informou que obteve a licença de uma primeira ocupação para a designada fase 1B, com capacidade para 45.041 espetadores, num estádio cuja lotação total está prevista para 105.000.Esta autorização abrange toda a zona lateral do Camp Nou e junta-se à licença concedida para a fase 1A (27.000 pessoas), que incluía a zona de tribuna e a baliza do lado sul.O regresso ao estádio para a Liga dos Campeões está marcado para 9 de dezembro, frente ao Eintracht Frankfurt, na sexta jornada da fase de liga, poucas semanas depois do FC Barcelona voltar a disputar um jogo da Liga no Camp Nou, após dois anos e meio de obras que sofreram vários adiamentos.A reabertura do estádio marca o fim de uma fase complexa para o clube catalão, que teve de adiar sucessivamente o regresso ao seu recinto devido a atrasos na construção e à ausência de autorização oficial.Desde o início da temporada 2023/24, o FC Barcelona tem disputado os seus jogos em casa no Estádio Olímpico Lluís Companys e, ocasionalmente, no Estádio Johan Cruyff.As obras representam um investimento estimado em 1,5 mil milhões de euros, num período em que o clube enfrenta dificuldades financeiras e necessita das receitas do estádio para recuperar estabilidade económica.