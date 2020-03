UEFA decide sobre Euro2020 e competições europeias

A UEFA pediu às 55 federações associadas para se reunirem na próxima terça-feira por videoconferência, num encontro em que pretende debater a resposta do futebol à pandemia da Covid-19 e analisar a organização do Euro 2020, cujo início está agendado para 12 de junho, em Roma.Nessa videoconferência, proposta “à luz dos mais recentes desenvolvimentos na propagação do novo coronavírus”, além das federações nacionais, a UEFA pretende ter também as direções da Associação Europeia de clubes e das Ligas Europeias, e a Fifpro (Sindicato Internacional de jogadores).

“As discussões incluem todas as competições domésticas e europeias, incluindo o Europeu de 2020”, refere a UEFA, numa nota no site oficial.







Dar título de campeão ao líder no momento da interrupção



A UEFA terá de tomar três resoluções fundamentais: adiar o Campeonato da Europa até 2021, escolher o formato para a conclusão de competições europeias e unificar critérios para nomear campeões, subidas e descidas de divisão em todo o continente, para garantir "justiça e mérito iguais", e definir o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões e da Liga Europa.



Segundo o jornal espanhol AS, na sua edição desta segunda-feira, a organização líder do futebol europeu, presidida por Ceferin, já terá uma posição em relação aos campeões das ligas: conceder o título ao líder de cada campeonato no momento em que teve que ser suspenso permanentemente.



Contudo tal poderá não ser viável porque o adiamento do Euro2020 deixaria datas livres para fechar os calendários nacionais, dependendo do curso da pandemia da Covid-19.