UEFA distribui nove milhões de euros por clubes com jogadoras no Euro2025
A UEFA vai distribuir nove milhões de euros pelos 103 clubes que cederam jogadoras ao Campeonato Europeu de futebol feminino, realizado em julho deste ano, na Suíça.
O valor é um recorde absoluto em comparação com os anos anteriores. Em comunicado, a UEFA explicou que os nove milhões de euros representam o dobro do apoio monetário oferecido aos clubes no último Europeu, em 2022.
Benfica, Sporting, SC Braga e Torreense, equipas portuguesas que tiveram jogadoras na competição, vão beneficiar de um total de 344 mil euros deste ‘bolo’.
Para além dos representantes portugueses, outros 99 emblemas de 16 ligas europeias vão receber parcelas da quantia total anunciada esta sexta-feira pela UEFA. O pacote engloba ainda as equipas formadoras das atletas.
“Este montante recompensa tanto os clubes de elite como os amadores cujas jogadoras fizeram parte das seleções nacionais que competiram no torneio, em reconhecimento do papel essencial desempenhado pelos clubes a todos os níveis no desenvolvimento das jogadoras de futebol e no apoio ao sucesso das seleções nacionais”, lê-se no comunicado.
O valor a pagar foi calculado com base no número de dias em que cada jogadora esteve ao serviço das respetivas seleções, incluindo os 10 dias antes do início do torneio e das viagens, falhando a fase preparatória da temporada com os clubes.
O pentacampeão Benfica vai receber 200.385 euros, mais do dobro do que o rival Sporting (91.980). O SC Braga recebe 30.660 e o Torreense 21.900 euros.
A UEFA explica o aumento do apoio prestado devido ao “sucesso da competição, sublinhando a sua importância como fator-chave para o crescimento contínuo do futebol feminino”.
Portugal disputou a fase final do Europeu feminino de futebol pela terceira vez consecutiva, mas voltou a não passar da fase de grupos. A seleção inglesa venceu a competição, frente a Espanha, no desempate por grandes penalidades (3-1), depois do 1-1 no tempo regulamentar.