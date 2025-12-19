UEFA distribui nove milhões de euros por clubes com jogadoras no Euro2025





Portugal disputou a fase final do Europeu feminino de futebol pela terceira vez consecutiva, mas voltou a não passar da fase de grupos. A seleção inglesa venceu a competição, frente a Espanha, no desempate por grandes penalidades (3-1), depois do 1-1 no tempo regulamentar.

O valor é um recorde absoluto em comparação com os anos anteriores. Em comunicado, a UEFA explicou que os nove milhões de euros representam o dobro do apoio monetário oferecido aos clubes no último Europeu, em 2022.Para além dos representantes portugueses, outros 99 emblemas de 16 ligas europeias vão receber parcelas da quantia total anunciada esta sexta-feira pela UEFA. O pacote engloba ainda as equipas formadoras das atletas., lê-se no comunicado.O valor a pagar foi calculado com base no número de dias em que cada jogadora esteve ao serviço das respetivas seleções, incluindo os 10 dias antes do início do torneio e das viagens, falhando a fase preparatória da temporada com os clubes.O pentacampeão Benfica vai receber 200.385 euros, mais do dobro do que o rival Sporting (91.980). O SC Braga recebe 30.660 e o Torreense 21.900 euros.A UEFA explica o aumento do apoio prestado devido ao “sucesso da competição, sublinhando a sua importância como fator-chave para o crescimento contínuo do futebol feminino”.