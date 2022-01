UEFA elogia os feitos da "lenda" do Real Madrid Francisco Gento

“Extremo-esquerdo pioneiro pelo seu futebol rápido e baixo centro de gravidade, Gento chegou ao Real Madrid vindo do Real Racing Club em 1953 e teve um sucesso sem precedentes durante as suas 18 temporadas na capital espanhola”, destacou o organismo.



No elogio foi destacado o facto de Gento ser o único futebolista que conquistou a maior prova europeia de clubes por seis vezes, tendo marcado nas finais de 1957 e 1958.



A “brilhante carreira” que a UEFA enaltece inclui um recorde de oito finais disputadas nesta prova, feito que partilha com o italiano Paolo Maldini, tendo alinhado em 600 jogos pelo Real Madrid, nos quais marcou 182 golos, e 43 pela seleção de Espanha, com cinco tentos.



A UEFA recordou as palavras de Gento em entrevista ao seu site, em 2006, nas quais assumia que “foi um imenso prazer jogar com tantos futebolistas mágicos”.



“Vencer a Taça dos Campeões da Europa é verdadeiramente a maior façanha”, reconheceu.



Gento representou os ‘merengues’ entre 1953 e 1971, altura em que ganhou igualmente 12 campeonatos de Espanha, também um recorde que ostenta sozinho, além de duas Taças do Rei e uma Taça Intercontinental.



Em 2016, dois anos após a morte de Alfredo Di Stéfano, foi nomeado presidente honorário do clube espanhol.