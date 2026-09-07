UEFA homenageia vítimas das cheias no Nepal nos jogos europeus





🤍 You are not alone, Nepal.



This week, flood victims will be honoured with a moment of silence ahead of all UEFA Champions League matches.



🔗 https://t.co/fGLHBehd6R pic.twitter.com/VPH9DUJQlw — UEFA (@UEFA) September 7, 2026

O dirigente deixou uma mensagem de esperança, desejando força e resiliência ao povo nepalês na fase de recuperação da região.



O mais recente balanço oficial divulgado pela Autoridade Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes elevou para 1.355 o número de mortos. Cerca de cinco mil pessoas continuam desaparecidas.



Milhares de operacionais mantêm-se no terreno nas operações de busca por sobreviventes, quase duas semanas após a enxurrada ter arrasado povoações inteiras perto da fronteira com o Tibete, na China. O dirigente deixou uma mensagem de esperança, desejando força e resiliência ao povo nepalês na fase de recuperação da região.Milhares de operacionais mantêm-se no terreno nas operações de busca por sobreviventes, quase duas semanas após a enxurrada ter arrasado povoações inteiras perto da fronteira com o Tibete, na China.

A iniciativa pretende manifestar a solidariedade e o apoio do futebol europeu ao povo nepalês, na sequência da catástrofe natural que assolou a região, provocada pelo colapso de um glaciar nos Himalaias.Numa declaração oficial divulgada pelo organismo, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, expressou as mais sinceras condolências em nome da instituição.