Futebol Internacional
Liga dos Campeões
UEFA homenageia vítimas das cheias no Nepal nos jogos europeus
A UEFA vai homenagear as vítimas das inundações que atingiram o Nepal a 26 de agosto, com um minuto de silêncio e uma faixa de solidariedade antes dos jogos da Liga dos Campeões de futebol, anunciou o organismo.
A iniciativa pretende manifestar a solidariedade e o apoio do futebol europeu ao povo nepalês, na sequência da catástrofe natural que assolou a região, provocada pelo colapso de um glaciar nos Himalaias.
A faixa, que será exibida antes de todos os jogos da liga dos Campeões desta semana, terá a mensagem “Não estás sozinho, Nepal”.
Numa declaração oficial divulgada pelo organismo, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, expressou as mais sinceras condolências em nome da instituição.
O dirigente deixou uma mensagem de esperança, desejando força e resiliência ao povo nepalês na fase de recuperação da região.
O mais recente balanço oficial divulgado pela Autoridade Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes elevou para 1.355 o número de mortos. Cerca de cinco mil pessoas continuam desaparecidas.
Milhares de operacionais mantêm-se no terreno nas operações de busca por sobreviventes, quase duas semanas após a enxurrada ter arrasado povoações inteiras perto da fronteira com o Tibete, na China.
A faixa, que será exibida antes de todos os jogos da liga dos Campeões desta semana, terá a mensagem “Não estás sozinho, Nepal”.
Numa declaração oficial divulgada pelo organismo, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, expressou as mais sinceras condolências em nome da instituição.
🤍 You are not alone, Nepal.— UEFA (@UEFA) September 7, 2026
This week, flood victims will be honoured with a moment of silence ahead of all UEFA Champions League matches.
🔗 https://t.co/fGLHBehd6R pic.twitter.com/VPH9DUJQlw
O dirigente deixou uma mensagem de esperança, desejando força e resiliência ao povo nepalês na fase de recuperação da região.
O mais recente balanço oficial divulgado pela Autoridade Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes elevou para 1.355 o número de mortos. Cerca de cinco mil pessoas continuam desaparecidas.
Milhares de operacionais mantêm-se no terreno nas operações de busca por sobreviventes, quase duas semanas após a enxurrada ter arrasado povoações inteiras perto da fronteira com o Tibete, na China.
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