UEFA justifica duplo toque de Julian Alvarez e vai abordar regra com a FIFA

“Apesar de mínimo, o jogador tocou na bola com o pé de apoio, antes de a rematar, como é possível ver no vídeo anexo. Perante a atual regra (Leis do Jogo, Lei 14.1), o VAR chamou o árbitro, assinalando que o golo deveria ser anulado”, começou por dizer a UEFA, em comunicado.



A situação ocorreu na quarta-feira durante a marcação do desempate por grandes penalidades, com o avançado argentino a apontar o segundo penálti da série do Atlético de Madrid, com a bola a entrar na baliza, mas o VAR a indicar a sua anulação.



Os ‘colchoneros’, que tinham perdido a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões por 2-1 frente ao Real Madrid, venceram em casa por 1-0, mas no desempate por penáltis, Alvarez, anulado, e Llorente falharam, enquanto nos ‘merengues’ Lucas Vasquez foi o único a não concretizar.



“A UEFA vai falar com a FIFA e com o IFAB [Internacional Board, responsável pelas leis do jogo], para avaliar se a regra deverá ser revista, em casos em que o duplo toque é claramente não intencional”, adiantou o organismo do futebol europeu.



No mesmo comunicado, o organismo informa ter sido questionado pelo Atlético de Madrid em relação a esse lance no final do jogo, que decidia a equipa apurada para os quartos de final da ‘Champions’, que acabou por ser o Real Madrid.