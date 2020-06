UEFA permite cinco substituições por jogo até final da temporada

Tal como já acontece em alguns campeonatos que foram retomados, como o português, as equipas poderão operar cinco alterações durante o decorrer das partidas, numa medida excecional aprovada pelo organismo que rege o futebol europeu e que terá efeito apenas até final da atual temporada.



Em 2020/21, o habitual limite máximo de três substituições será reintroduzido.



Além da ‘Champions’ e da Liga Europa, a medida terá também efeito na Liga dos Campeões feminina.



A UEFA também decidiu permitir aos clubes a possibilidade de inscrever três novos jogadores na lista A (lista principal), embora só estejam elegíveis futebolistas que tenham sido registados até 03 de fevereiro, no caso das duas provas masculinas, e até 18 de março, no caso da ‘Champions’ feminina.



O limite dos jogadores inscritos da lista A continua a ser de 25.



Lisboa vai receber a fase final da Liga dos Campeões em agosto, numa ‘final a oito’ e em apenas um jogo, enquanto a Liga Europa terá o mesmo modelo, mas será disputada na Alemanha, assim como a ‘Champions’ feminina, que vai decorrer nas cidades espanholas de Bilbau e San Sebastián, no País Basco.