UEFA pode estar prestes a suspender Israel de várias competições antes da qualificação para o Mundial

A notícia é avançada esta quinta-feira em exclusivo pelo The Times. Depois de várias pressões nas últimas semanas a UEFA pode estar perto de decidir a suspensão de Israel de todas as competições europeias. O Times avançou que tal decisão daria por terminada a caminhada de Israel para tentar chegar ao Mundial e o fim da participação do Maccabi Telavive da fase de liga da Liga Europa.