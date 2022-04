UEFA satisfeita por FIFA "estar a ouvir mundo do futebol" sobre Mundial bienal

"Estamos satisfeitos, formalmente nada foi proposto pela FIFA, mas essa era uma possibilidade. É bom que se oiça a comunidade do futebol. Creio que não é tempo de novas competições, mas veremos. Para mim, é bom que um projeto sem sentido não seja colocado sobre a mesa", afirmou Aleksander Ceferin.



As afirmações do presidente da UEFA surgem uma semana depois de o seu homólogo da FIFA, Gianni Infantino, ter considerado que apesar da realização do Campeonato do Mundo de dois em dois anos estar em estudo e ser "viável", não seria proposta para já.



"A FIFA não propôs o Mundial bienal. O Congresso pediu que se estudasse essa possibilidade e chegou-se à conclusão de que é viável, com algumas consequências e impactos", disse Infantino, durante o 72.º Congresso da FIFA, reunião que antecedeu o sorteio do Mundial do Qatar.



O presidente da FIFA acrescentou que agora "terá início a fase de consultas e debates", para "encontrar acordos e compromissos" com as federações nacionais, ligas e jogadores, para que se chegue a uma conclusão "que beneficie todos".