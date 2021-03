UEFA suspende árbitro do PSG-Basaksehir mas afasta comportamento racista

"Foi decidido suspender Sebastian Coltescu de exercer qualquer função de árbitro até final da época, ou seja, até 30 de junho de 2021, por comportamento impróprio durante um jogo da UEFA para o qual foi nomeado", lê-se num comunicado do Comité de Ética e Disciplina da UEFA.

No PSG-Basaksehir, em 08 de dezembro, da sexta ronda da fase de grupos da `Champions`, Coltescu exerceu as funções de quatro árbitro e foi acusado de um insulto racista ao treinador-adjunto da equipa turca, o camaronês Pierre Webó, situação que levou a interrupção do jogo, que só foi retomado no dia seguinte com nova equipa de arbitragem.

Durante a suspensão, em que não poderá apitar tanto jogos nacionais como internacionais, o árbitro romeno terá que frequentar um "programa de educação" de 30 dias, assim como Octavian Sovre, o juiz principal, que `fugiu` à suspensão, tendo levado apenas uma "reprimenda oficial" da UEFA.

"Com esta decisão, o Comité de Ética e Disciplina considerou que ambos violaram o artigo 11 e o artigo 6, referentes ao comportamento apropriado dos árbitros durante uma partida, mas não violaram o artigo 14, referente a conduta racista ou discriminatória", explicou o organismo.

Pierre Webó, que acabou expulso nesse jogo, foi suspenso por um jogo nas competições europeias.