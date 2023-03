UEFA vai reembolsar adeptos do Liverpool que estiveram na final de 2022

"Reconhecemos a experiência negativa vivida por esses adeptos, por isso, vamos compensar todos os que foram afetados e que tiveram dificuldades no acesso ao estádio", lê-se no comunicado da UEFA.

O organismo vai reembolsar um total de 19.618 ingressos, todos referentes a adeptos do Liverpool, que foi derrotado nessa final pelo Real Madrid, por 1-0.

Esta atitude da UEFA acontece dias depois da publicação de um relatório independente aos incidentes no Stade de France, em que aponta o organismo que rege o futebol europeu como o principal responsável pelo caos verificado antes do encontro e nas zonas de acesso ao recinto, em 28 de maio do ano passado.

Alguns adeptos do Liverpool com bilhete não conseguiram entrar no estádio, enquanto outros só tiveram acesso quando o jogo já estava a decorrer, e foram vítimas de roubos e assaltos. O caos instalou-se junto ao Stade de France, com a polícia francesa a usar gás lacrimogéneo.

Inicialmente, os adeptos do Liverpool foram acusados de serem responsáveis pela situação, por muitos terem chegado atrasados e por não terem ingressos, situação que o relatório acabou por desmentir.

A UEFA avançou que adeptos do Real Madrid ou outros espetadores que estiveram presentes no Stade de France podem igualmente pedir o reembolso dos bilhetes, mas só caso tenham sido afetados de alguma forma pela confusão gerada na entrada para o estádio.