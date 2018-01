Úmaro Embaló troca Benfica pelo Leipzig por 20 milhões

Mário Aleixo - RTP 18 Jan, 2018, 12:30 / atualizado em 18 Jan, 2018, 12:30 | Futebol Internacional

O negócio permitirá ao Benfica um encaixe inicial de 20 milhões de euros que poderá ascender aos 25 mediante a concretização de alguns objetivos individuais pelo jogador.



A verba representa um recorde em Portugal na venda de um futebolista desta idade.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo saiu do Sporting para o Manchester United em 2003, com 18 anos, por 15 milhões de euros.



As arestas do acordo foram limadas em Leipzig pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acompanhado pelo assessor jurídico da SAD encarnada e pelo agente do jogador Catió Baldé.



Estes elementos estiveram reunidos na quarta-feira à noite com diretores do clube alemão.



Esta quinta-feira Catió Baldé confirmou as negociações em declarações ao jornalista João Gomes Dias.





O empresário confirmou o sucesso das negociações e lembrou que “gigantes” da Europa, como Barcelona e Manchester United, também estavam interessados na contratação do jogador.Catió Baldé é da opinião de que 20/25 milhões é barato e justificou: “Embaló é um dos grandes talentos a emergir do melhor centro de formação da Europa (Benfica) e daqui a 1/2 anos vai dar que falar”.Úmaro Embaló é um médio ala que tanta joga pela direita como pela esquerda e salta diretamente dos juniores do Benfica para a ribalta do futebol do Velho Continente.O futebolista, nascido na Guiné-Bissau, soma 34 jogos pelas seleções jovens de Portugal e tudo indica passará a jogar no vice-campeão germânico ao lado de Bruma, outro jogador agenciado por Cátio Baldé.