Unai Emery reforça ligação com Aston Villa

“Estamos a construir algo especial aqui no Aston Villa com o Unai no epicentro e estamos muito satisfeitos por ele ter assinado um novo contrato com o clube até 2029”, regozijou-se o presidente do clube, o bilionário egípcio Nassef Sawiris.



Com uma época notável, o espanhol levou o Aston Villa ao quarto lugar da Liga inglesa, pelo que garantiu a presença do clube na Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.



“À medida que avançamos para o nosso histórico aniversário de 150 anos, esperamos muito com o Unai ao comando”, acrescentou o dirigente.



Unai Emery chegou ao Aston Villa em 24 de outubro de 2022, tirando a equipa de um comprometedor 17.º lugar e guiando-a para a luta pelas competições europeias, com a sétima posição que lhe permitiu ir à Liga Conferência Europa, na qual atingiu as meias-finais.



“Estou muito feliz por dar este passo e pela responsabilidade de liderar este clube. Encontrei sempre o melhor ambiente e estrutura para desenvolver um projeto com a maior ambição. Todos na estrutura partilhamos a mesma visão e os mesmos objetivos”, justificou o treinador de 52 anos.



Unai Emery realçou a “grande química” reinante no Aston Villa e elogiou a capacidade dos adeptos o fazerem “sentir em casa”, pelo que realçou o “entusiasmo em continuar esta jornada sem limites para os sonhos”.



O técnico espanhol tem no currículo a conquista da Liga Europa em 2014, 2015 e 2016, pelo Sevilha, e em 2021, pelo Villarreal, perdendo a final de 2019 enquanto orientava o Arsenal.



No Paris Saint-Germain, ganhou o campeonato de francês de 2018, a Taça de França e a Taça da Liga em 2017 e 2018, bem como a Supertaça gaulesa em 2016 e 2017.