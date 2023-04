Union Berlim falha aproximação aos primeiros na Liga alemã

Ao mesmo tempo, o clube da capital vê colar-se ao seu terceiro lugar o Friburgo e aproximar-se o Leipzig, os outros dois clubes ainda na luta pelo pódio no campeonato germânico.



A formação de Dortmund ainda lidera, com 61 pontos, mais dois do que o Bayern, que tem um jogo a menos - Union Berlin e Friburgo têm 56 e Leipzig 54, quando faltam apenas quatro jornadas para terminar o campeonato.



O Union Berlin, treinado por Urs Fischer, não conseguiu encontrar uma 'brecha' na defesa do adversário, no estádio Alte Försterei, pelo que o jogo acabou com o marcador como começou.



O português Diogo Leite, que viu cartão amarelo, foi um dos defesas do Union Berlin.



Com a luta pelo título mais 'resfriada', o clube de Berlim começa a ficar mais 'acossado' pelos perseguidores, Friburgo e Leipzig, que ganharam, respetivamente, ao Colónia e ao Hoffenheim, por 1-0.



Em jogo está a ida à Liga dos Campeões, prémio para os quatro primeiros na classificação final.



Em Colónia, o Friburgo voltou a triunfar de lance de bola parada. O canto marcado por Christian Günter, aos 54 minutos, permitiu a Lukas Höler desviar de cabeça para o remate do japonês Hitsu Doan, também de cabeça.



Com este resultado, o Friburgo iguala o Union Berlin, que no entanto tem melhor diferença de golos: 13 contra nove.



O francês Christopher Nkunku marcou, aos 28 minutos, o golo que mantém o Leipzig ainda na corrida pelo terceiro lugar.



André Silva começou como suplente e entrou aos 59 minutos, na equipa do Leipzig.



O Estugarda, com Tiago Tomás como suplente utilizado, também, venceu por 2-1 o Borussia Mönchengladbach e, mais uma vez, saiu da zona de despromoção. Tem agora, 28 pontos, tal como o Bochum, mas com melhor diferença de golos.



O Bochum, em 16.º, ocupa a zona de play-off, com os lugares de descida ocupados por Schalke 04 (24 pontos) e Hertha Berlim (22).