Union Berlim vence na Suécia em jogo que esteve interrompido devido aos adeptos

Na Suécia, num duelo da terceira jornada, Sheraldo Becker, avançado do Suriname, deu ao triunfo ao Union Berlim, com um remate certeiro aos 68 minutos, numa altura em que os germânicos já atuavam com menos uma unidade, por expulsão do húngaro Schafer, aos 45+1, e com Diogo Leite em campo, que foi titular e esteve a tempo inteiro na formação da capital alemã.



Antes do golo de Becker, aos 57 minutos, o árbitro foi obrigado a interromper o encontro durante cerca de 20 minutos, devido ao comportamento dos adeptos do Union Berlim, que atiraram artefactos pirotécnicos para o relvado e também para a zona em que estavam adeptos do Malmo.



Com este triunfo, a equipa alemã somou os primeiros pontos na competição e passou a ocupar o terceiro lugar do Grupo D, provisoriamente a três de Sporting de Braga e Union Saint-Gilloise, que medem hoje forças no Minho. O Malmo continua a zero.



No Chipre, Cristiano Ronaldo voltou ao ‘onze’ do Manchester United, na companhia de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, mas ficou em ‘branco’ no triunfo por 3-2 sobre o Omonia, embora tenha feito a assistência para o terceiro golo, de Rashford, que ‘bisou’, aos 53 e 84 minutos.



Os ‘red devils’ seguem no segundo posto do Grupo E com seis pontos, a três da Real Sociedad, que continua a liderar após bater o Sheriff, por 2-0, na Moldávia.



Gelson Martins foi suplente não utilizado no triunfo caseiro do Mónaco sobre o Trabzonspor, campeão turco, por 3-1, assim como o guarda-redes Luís Maximiano no ‘nulo’ (0-0) da Lazio na Áustria, com o Sturm Graz.