Futebol Internacional
Union Berlin anuncia Marie Louise Eta como nova treinadora
O clube da capital alemã fez história este sábado ao revelar que Marie Louise Eta é a nova treinadora da equipa principal. O Union tenta lutar pela manutenção na Bundesliga e viu na antiga jogadora a solução para manter a equipa no principal escalão do futebol alemão.
Uma decisão histórica. Marie Louise Eta tornou-se na primeira mulher a ser escolhida para treinar uma equipa pertencente às cinco grandes ligas europeias. Em Berlim, o histórico Union apontou Eta ao comando técnico depois de despedir Steffen Baumgart, após derrota frente ao FC Heidenheim 1846.
Marie Louise Eta assume o comando técnico dos berlinenses depois de experiências nos sub-19 do clube da capital alemã e de já estar prometida como treinadora da equipa principal feminina na próxima temporada.
Em declarações ao sítio oficial, Eta revelou estar preparada para a oportunidade de fazer história e de manter o clube na Bundesliga.
“Estou muito feliz que o clube tenha confiado em mim para esta tarefa desafiante. Uma das forças do Union sempre foi, e continua a ser, a capacidade de união nestas situações. E, claro, estou convencida de que vamos assegurar pontos cruciais para a equipa", explicou a nova treinadora.
Horst Heldt, diretor para o futebol do Union, explicou a escolha: “Temos tido uma segunda metade de época desapontante (…). A nossa situação continua a ser precária e precisamos de pontos de forma urgente para conseguir a manutenção na Liga”.
E acrescentou: “Estou encantado que a Marie Louise Eta tenha aceitado este papel de forma interina antes de se tornar na treinadora principal da equipa feminina no verão tal como estava planeado”.
O Union Berlin encontra-se no 11.º lugar da Bundesliga, com 32 pontos. Está sete pontos acima do St. Pauli, a primeira equipa que se encontra em zona de descida na liga alemã.