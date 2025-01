Union Saint-Gilloise, adversário do Braga na Liga Europa, vence e sobe a terceiro

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 13 minutos, graças a um golo do avançado sérvio Nicola Stulic, mas o Union Saint-Gilloise virou o resultado na segunda parte, com golos do médio Alessio Castro-Montes e do avançado croata Franjo Ivanovic, aos 59 e 63 minutos.



O adversário do Sporting de Braga subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 34 pontos, ultrapassando o Anderlecht, quarto classificado, com 33.



A liderança é ocupada pelo Genk, com 45 pontos, seguido do Club Brugge, com 41, que se desloca ao estádio do Anderlecht no domingo, em jogo da 21.ª jornada.



O Union Saint-Gilloise, que segue em 20.º lugar na Liga Europa, com oito pontos, recebe o Sporting de Braga, 25.º classificado, com sete, no dia 23 de janeiro, a partir das 20.00.



A equipa belga está atualmente em posição que lhe dá acesso aos play-off de acesso aos oitavos de final, ao contrário do Sporting de Braga, que ocupa o 25.º lugar, justamente o primeiro abaixo dos lugares de qualificação.