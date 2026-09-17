United e Wolverhampton eliminados da Taça da Liga

(Com Lusa)

Em Old Trafford, o jovem Shea Lacey (minuto oito) e Mason Mount (10) deixaram os ‘red devils’ confortáveis no desafio frente ao Brighton, que teve o luso Costinha de início, a reduzir para a diferença mínima ainda antes do intervalo, por Kostoulas (45+1).Só que, no segundo tempo, Gross (65) e De Cuyper (70) operaram a reviravolta para o emblema do sul de Inglaterra (3-2).No emblema de Manchester, Diogo Dalot foi titular, enquanto Bruno Fernandes foi opção a partir do minuto 73.Em Liverpool, o golo solitário do argentino Carlos Alcaraz, à passagem do minuto 80, bastou para o Everton (1-0) levar a melhor sobre os ‘wolves’, de César Peixoto, atual sétimo posicionado do Championship.Um ‘bis’ de Tammy Abraham (7 e 59) e um golo de Barkley (40) ajudaram o Aston Villa a ultrapassar o Coventry (3-1), que chegou a conseguir empatar por Torp (27).A ronda prossegue hoje, com a receção do Manchester City, detentor do troféu, ao Norwich.