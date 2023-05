United garante Champions com ajuda do golo de Bruno Fernandes, Félix também fatura

No mítico Estádio de Old Trafford, os ‘red devils’ colocaram-se na frente ao marcador logo à passagem do minuto seis, graças ao golo do brasileiro Casemiro, servido por Eriksen, abrindo caminho para o francês Anthony Martial corresponder da melhor maneira ao passe de Sancho e dilatar a vantagem já no período de compensação (45+5).



No segundo tempo, Bruno Fernandes, aos 73 minutos, apontou o terceiro da marca do castigo máximo, com o suplente utilizado Rashford (79) a fechar a contagem para os anfitriões, com o luso João Félix, lançado em campo por Frank Lampard aos 65 minutos, por troca com o alemão Kai Havertz, a marcar o golo de honra dos 'blues'.



O onze inicial do Chelsea apresentado hoje em Manchester é o mais jovem de sempre do clube londrino num jogo da Premier League e o terceiro da história da prova com nove titulares com menos de 24 anos.



No emblema de Manchester, Diogo Dalot viu o jogo do ‘banco’ pela terceira vez consecutiva.



Com este triunfo, o United deixou o Liverpool (quinto, 66 pontos) sem hipóteses de ainda sonhar com o apuramento para a Liga dos Campeões, subindo ao terceiro posto, com 72, mais dois do que o Newcastle (quarto), que também já confirmou a presença na edição 2023/24 da Champions.



Já o Chelsea, sem triunfar há três encontros, é 12.º, com 43.