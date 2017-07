United vence City nos Estados Unidos

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 11:21 | Futebol Internacional

Lukaku foi a figura do jogo no confronto entre as duas equipas de Manchester | Reuters

No estado do Texas, o avançado belga Lukaku, que é até agora a contratação mais sonante dos "red devils", abriu o marcador aos 37 minutos e, pouco depois, aos 39, Rashford aumentou a vantagem do United.



O marcador não sofreu mais alterações até final, num jogo em que o Manchester City estreou na baliza o guarda-redes brasileiro Ederson, que foi contratado ao Benfica.



Do lado do Manchester United, o guarda-redes português Joel Pereira não saiu do banco de suplentes, enquanto o sueco Lindelof, também ex-Benfica foi titular e substituído ao intervalo.