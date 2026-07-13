Universitatea Craiova, de Filipe Coelho, conquista Supertaça da Roménia

Em Craiova, os campeões romenos colocaram-se em vantagem através do francês Steven Nsimba, aos 40 minutos, mas o sueco Alibek Aliev ripostou a favor dos visitantes, aos 56, sem que nenhuma equipa voltasse a marcar.



No desempate, o Universitatea Craiova converteu todas as cinco grandes penalidades, contra três em quatro do Universitatea Cluj, e conquistou a Supertaça pela segunda vez, e primeira desde 2021, em 28 edições.



Filipe Coelho, de 45 anos, alcançou o terceiro troféu em oito meses no comando do Universitatea Craiova, que vem da primeira ‘dobradinha’ desde 1990/91, após ter arrebatado na época passada o campeonato e a Taça da Roménia, decidida também frente ao Universitatea Cluj nos penáltis.



Antes da Supertaça, a equipa do treinador português iniciou a temporada 2026/27 com uma goleada sobre o Vitebsk (4-1), na Hungria, para a abertura da primeira pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, sendo que vai reencontrar os bielorrussos na quarta-feira.



