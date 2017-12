Urawa Reds quintos no Mundial de Clubes ao vencerem Wydad Athletic (3-2)

Lusa 12 Dez, 2017, 16:33 | Futebol Internacional

O defesa central brasileiro Maurício (18 e 60 minutos) foi decisivo com dois golos, o primeiro dos quais uma 'bomba' do meio da rua, complementados pelo tento do médio Yosuke Kashiwagi (26).



De pouco valeram os golos dos avançados Ismail El Haddad (21) que na altura valia o empate, e de Reda Hajhouj, de penálti, já aos 90+4.



Nos quartos de final, o Wydad Athletic Club tinha perdido 1-0 com os mexicanos do Pachuca, já no prolongamento, o mesmo resultado com que os Urawa Red Diamonds tinham sido batidos pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.



Mais logo disputa-se a primeira meia-final, entre os brasileiros do Grémio e o Pachuca, enquanto na quarta-feira entra em ação o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que defende o troféu, frente ao Al-Jazira.



No dia de hoje assinala-se 13 anos do segundo título mundial conquistado pelo FC Porto, na altura com a designação de Taça Intercontinental, vencendo, nos penáltis, os colombianos do Once Caldas.



Em 1987, o FC Porto conquistara o primeiro troféu intercontinental, ao vencer então os uruguaios do Peñarol (2-1), no prolongamento.