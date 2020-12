Uribe promete FC Porto "mentalizado" para vencer Manchester City

Os `dragões" precisam apenas de pontuar para, automaticamente, garantir o apuramento para os oitavos de final da prova, mas o médio colombiano partilhou a ambição do plantel em vencer o desafio.

"O FC Porto sempre se caracterizou por estar no topo e lutar pelos lugares cimeiros. Vamos enfrentar um grande rival, mas temos consciência das nossas qualidades, capacidades e talento e queremos vencer o jogo. É esse o nosso objetivo. Falta-nos um ponto, mas estamos mentalizados para conquistar três", disse Uribe.

O internacional colombiano reconheceu, ainda assim, as dificuldades que a equipa irá enfrentar neste duelo com o Manchester City.

"Temos de estar concentrados durante todo o jogo, porque eles têm jogadores que nos podem surpreender a qualquer momento. Vamos precisar de humildade na hora de defender, cobrir os companheiros, confiar uns nos outros e de sermos organizados taticamente", vincou.

O médio falou, por fim, sobre o facto de o meio-campo do FC Porto estar a contribuir com boa parte dos golos da equipa, abordando o seu posicionamento e o do companheiro do setor Sérgio Oliveira.

"O treinador sempre nos apoiou. Somos jogadores de meio-campo, mas podemos acompanhar os avançados e dar equilíbrio na parte defensiva. O Sérgio Oliveira tem golo e também defende, vamos complementar-nos para fazer um grande trabalho", analisou Matheus Uribe.

O FC Porto, segundo classificado do grupo C com nove pontos, defronta esta terça-feira o Manchester City, primeiro com 12, numa partida agendada para as 20:00, com arbitragem de Bjorn Kuipers, dos Países Baixos.

Os `dragões` podem apurar-se já esta terça-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões, caso pontuam nesta receção ao Manchester, ou então se o Marselha vencer ou empatar outro duelo do grupo, frente aos gregos do Olympiacos.