Uruguai chama Maxi Araújo e Zalazar para o Mundial





(Com Lusa)

Atualmente ao serviço do Inter Miami, o avançado Luis Suárez, que podia disputar o quinto Mundial, ficou de fora das escolhas, nas quais esteve sempre desde o torneio de 2010, que se disputou na África da Sul.O guarda-redes Fernando Muslera, que joga nos argentinos do Estudiantes, vai tornar-se o uruguaio com mais presenças em Mundiais, depois de ter sido chamado pela quinta vez, mais uma do que José María Giménez, do Atlético de Madrid, que se junta a Pedro Virgilio Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín e Martín Cáceres no lote de jogadores com quatro.O Uruguai, campeão do mundo em 1930 e 1950, está integrado no Grupo H do Mundial2026, juntamente com a Espanha, vencedora em 2010, o estreante Cabo Verde e a Arábia Saudita.O Mundial2026 disputa-se de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.Lista de 26 convocados:- Guarda-redes: Santiago Mele (Monterrey, Mex), Fernando Muslera (Estudiantes, Arg) e Sergio Rochet (Internacional, Bra).- Defesas: Guillermo Varela (Flamengo, Bra), Sebastián Cáceres (América, Mex), Ronald Araujo (FC Barcelona, Esp), José María Giménez (Atlético de Madrid, Esp), Santiago Bueno (Wolverhampton, Ing), Mathías Olivera (Nápoles, Ita), Matías Viña (River Plate, Arg) e Joaquín Piquerez (Palmeiras, Bra).- Médios: Juan Manuel Sanabria (San Luis, Mex), Manuel Ugarte (Manchester United, Ing), Emiliano Martínez (Palmeiras, Bra), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Bra), Facundo Pellistri (Panathinaikos, Gre), Maximiliano Araujo (Sporting, Por), Nicolás de la Cruz (Flamengo, Bra), Brian Rodríguez (América, Mex), Agustín Canobbio (Fluminense, Bra), Rodrigo Zalazar (Sporting de Braga, Por), Rodrigo Bentancur (Tottenham, Ing) e Federico Valverde (Real Madrid, Esp).- Avançados: Rodrigo Aguirre (América, Mex), Darwin Núñez (Al-Hilal, Ara) e Federico Viñas (Oviedo, Esp).