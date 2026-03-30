Uruguaio Piquerez sofre uma lesão no tornozelo e fica com Mundial2026 em risco

Piquerez lesionou-se num lance com Noni Madueke, aos 14 minutos do encontro particular entre Uruguai e Inglaterra, disputado em Wembley e que terminou empatado 1-1.



O clube brasileiro confirmou hoje a gravidade da lesão do lateral-esquerdo, de 27 anos, dando conta que o uruguaio vai ser operado e iniciar a recuperação já no emblema treinado pelo português Abel Ferreira.



O Uruguai, campeão do mundo em 1930 e 1950, integra o Grupo H do Mundial2026 juntamente com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.