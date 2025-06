Uzbequistão e Jordânia estreiam-se em Campeonatos do Mundo

A formação jordana venceu o Omã em Muscat e, para se qualificar, precisava ainda do triunfo dos sul-coreanos, que só necessitavam de empatar e acabaram por vencer em Basra, no Iraque por 2-0.





Enquanto a Jordânia cumprirá a primeira participação no Mundial, a Coreia do Sul vai para a 12.ª (11.ª consecutiva desde 1986), tendo como melhor registo o quarto lugar conquistado em casa, na edição de 2002, também disputada em solo japonês.



Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia aumentam para sete o lote de seleções já qualificadas, juntando-se a Argentina (América do Sul), Irão e Japão (Ásia) e Nova Zelândia (Oceânia). Na qualidade de anfitriões, Canadá (3.ª participação), Estados Unidos da América (12.ª) e México (18.ª) têm presença garantida sem competição.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, que vão disputar a prova como anfitriões.







Após cumpridas nove das 10 jornadas do Grupo B da terceira fase de qualificação asiática, a Coreia do Sul passou a contar 19 pontos e a Jordânia ficou com 16, nos dois lugares de apuramento direto. Seguem-se Iraque, com 12, e Omã, com 10.