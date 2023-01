Valência e Almería empatam para a liga espanhola

Depois de uma primeira parte sem golos, a segunda metade teve um ritmo mais acelerado e logo aos 48 minutos o português André Almeida centrou para o cabeceamento do neerlandês Justin Kluivert, para o primeiro golo dos locais.Na sequência de um canto, Chumi empatou, aos 54 minutos.O Valência foi amplamente dominador, depois do empate, e chegou ao 2-1 aos 65 minutos, através do capitão Gaya, numa jogada que teve de ser analisada pelo VAR.O Almería, no entanto, não desistiu dos pontos e viu a sua reação ser compensada, aos 74 minutos, com o golo de Portillo.André Almeida, substituído aos 77 minutos, e Samuel Costa, titular no meio-campo do Almería, foram os portugueses em ação na partida.Com este resultado, o Valência sobe a 12.º, com 20 pontos, e o Almería permanece 14.º, com 19.