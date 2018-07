Valência e treinador Marcelino García Toral prolongam contrato até 2020

Comentários 18 Jul, 2018, 14:48 | Futebol Internacional

O anterior contrato terminava em 2019 e este novo vínculo acrescenta mais uma temporada de ligação do técnico asturiano com o clube 'che', depois de na sua época de estreia ter levado a equipa ao quarto lugar.



Na nota, o Valência, que na última época contou com os portugueses Ruben Vezo, João Cancelo -- fez apenas um jogo e foi então emprestado ao Inter de Milão - e Gonçalo Guedes, cedido pelo Paris Saint-Germain, fala em "especial satisfação" no acordo com Marcelino García Toral.