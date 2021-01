Valência empata com Cadiz e soma oitavo jogo consecutivo sem vencer na Liga

O Cadiz adiantou-se no marcador aos 59 minutos, num lance de inspiração do avançado hondurenho Anthony Lozano, mas o Valência restabeleceu o empate aos 79, numa cabeçada do avançado uruguaio Maximiliano Gomez, após cruzamento do lateral esquerdo José Gaya.



Pela equipa da casa foi titular o internacional português Thierry Correia, que alinhou durante os 90 minutos, mas o seu compatriota Gonçalo Guedes não pôde dar o contributo à equipa por estar a cumprir castigo de dois jogos de suspensão por ter sido expulso, com cartão vermelho direto, frente ao Granada, na jornada anterior.



O Valência estava há sete jogos consecutivos sem vencer na I Liga espanhola e, com o resultado de hoje, passou a somar cinco empates e três derrotas nas últimas oito partidas, tendo registado a sua última vitória a oito de novembro de 2020, quando recebeu e goleou o Real Madrid por 4-1.



A liga espanhola é liderada pelo Atlético Madrid, de João Félix, com 38 pontos (15 jogos), seguido do Real Madrid, com 36 (17), da Real Sociedad, com 30 (18), do Villarreal, com 29 (17), enquanto o Valência segue em 17.º lugar, com 16 (17 jogos), os mesmos do 18.º, o Elche, que é o primeiro colocado na zona de despromoção, e o Cadiz é 10.º classificado, com 20 (17 jogos).