Valência perde em Getafe e cai para penúltimo lugar

O jogo foi muito equilibrado, com as principais figuras a serem os dois guarda-redes, David Soria, do Getafe, e o georgiano Giorgi Mamardashvili, pelas defesas que mantiveram o nulo quase até ao fim, e acabaria por ser decidido num detalhe, de um lance de bola parada.O momento decisivo surgiu aos 82 minutos, na sequência de um pontapé de canto favorável ao Getafe, com a bola a ser desviada na quina da pequena área, num primeiro momento, e a cair junto ao segundo poste, onde surgiu o central paraguaio Omar Alderete a cabecear para a pequena área e a assistir Borja Mayoral, que empurrou a bola para o fundo das redes.No eixo da defesa do Getafe, que jogou com três centrais, emergiu, no centro do trio, o luso Domingos Duarte, que fez uma excelente exibição, enquanto no Valência jogou o médio internacional sub-21 André Almeida, que seria substituído logo após o golo, para a entrada do avançado brasileiro Marcos André, na tentativa de ainda se chegar ao empate nos últimos minutos.O outro português do Valência, o lateral direito Thierry Correia, não foi convocado por estar a contas com uma lesão muscular.O novo treinador do Valência, Ruben Barajas, entrou assim com o pé esquerdo e tem uma tarefa complicada pela frente face à posição difícil da equipa no campeonato.Com esta vitória, o Getafe ultrapassou o Valência na tabela classificativa, subindo ao 16.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Valência é 19.º e penúltimo, com 20, numa competição liderada pelo FC Barcelona, com 59 pontos, mais oito do que o segundo, o Real Madrid.