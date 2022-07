Valladolid garante Gonzalo Plata a título definitivo

”, refere o Valladolid.Na nota, publicada na sua página oficial na internet, o clube, que está de regresso à I Liga espanhola, depois de terminar em segundo no escalão abaixo, não especificou detalhes do acordo, em que se previa uma opção de compra de 10 milhões de euros.Na última temporada, Plata, de 21 anos, esteve em 31 jogos do Valladolid, com seis golos marcados e cinco assistências.No percurso, o extremo tinha chegado ao Sporting em 2018/19, proveniente dos equatorianos do Independiente del Valle, começando nos ‘leões’ na equipa de sub-23, até transitar para a principal em 2019/20.Pelo Sporting, o jogador tem no currículo a conquista da I Liga e a Taça da Liga, ambas com Rúben Amorim, em 2020/21.