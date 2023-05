Valladolid vence Barcelona e sai da zona de despromoção

Logo aos dois minutos, o dinamarquês Andreas Christensen colocou o Valladolid em vantagem, ao marcar na própria baliza, com o canadiano Cyle Larin a fazer o 2-0, de grande penalidade, aos 22.Na segunda parte, o equatoriano Gonzalo Plata (73), ex-Sporting, aumentou a vantagem dos visitados, com o polaco Robert Lewandowski (84) a reduzir para os já virtuais campeões.O FC Barcelona manteve-se, assim, com 85 pontos, enquanto o Valladolid subiu ao 17.º posto, com 38 pontos, mais três do que o Getafe, 18.º e primeira equipa em zona de despromoção, que tem menos um jogo disputado.