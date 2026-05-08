Valverde e Tchouaméni multados em 500 mil euros pelo Real Madrid

“O Real Madrid decidiu impor uma multa de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes”, lê-se num comunicado dos ‘merengues’.



O uruguaio Valverde e o francês Tchouaméni envolveram-se num conflito no final do treino dos ‘merengues’, com o sul-americano a sofrer um traumatismo cranioencefálico, depois de, segundo fontes ouvidas pela Efe, ter escorregado e batido com a cabeça numa mesa.



Em comunicado, publicado hoje, o Real Madrid disse que os dois futebolistas “compareceram hoje perante o instrutor do processo” e “expressaram total arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas um ao outro”.



“Além disso, pediram desculpas ao clube, aos seus companheiros, à equipa técnica e aos adeptos, colocando-se à disposição do Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerasse apropriada”, lê-se.



A lesão de Valverde, atual capitão dos ‘merengues’, vai afastá-lo da deslocação a casa do FC Barcelona, que pode confirmar a revalidação do título por parte dos catalães.



Valverde e Tchouaméni desentenderam-se pela segunda vez em outros tantos dias, após, na quarta-feira, o jornal desportivo espanhol Marca ter noticiado empurrões entre os dois jogadores, que se envolveram numa jogada no treino e tiveram uma acalorada troca de palavras no balneário.



As altercações entre Valverde e Tchouaméni acentuaram uma época de instabilidade do Real Madrid, que, de acordo com a imprensa local, viu esta semana Álvaro Carreras, antigo defesa-esquerdo do Benfica, receber uma chapada num treino do alemão Antonio Rüdiger.



A polémica também incidiu no avançado francês Kylian Mbappé, criticado por ter sido visto fora de Espanha com a namorada enquanto recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Dani Ceballos foi afastado das convocatórias por decisão técnica e entrou em conflito com Arbeloa.



O Real Madrid, segundo classificado, com 77 pontos, visita no domingo o líder isolado e campeão FC Barcelona, com 88, no clássico da 35.ª jornada da Liga espanhola, com a equipa do português João Cancelo a precisar de um empate para revalidar o título de campeão.