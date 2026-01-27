Valverde quer Athletic a aproveitar oportunidade de seguir em frente

À entrada para a oitava e última jornada da fase de liga da ‘Champions’, o Athletic Bilbau é 23.º, com oito pontos, em zona de play-off, enquanto o Sporting ocupa o 10.º lugar, com 13, e ainda tem possibilidade de chegar aos oito primeiros, que tem apuramento direto para os oitavos de final.



“Tendo em conta que somos novatos na Champions, só jogámos duas vezes neste século. Claro que assinávamos poder lutar pela classificação na última jornada. Vamos fazê-lo aqui em casa, penso que somos capazes de fazê-lo, apesar de o Sporting ser uma equipa muito forte”, assumiu.



Numa conferência de imprensa muito marcada pelo mau momento do Athletic na Liga espanhola, sem vitórias há cinco jogos e apenas três pontos acima da zona de despromoção, Valverde quis focar-se no encontro com o Sporting, “o mais importante” neste momento.



“O encontro mais importante é o que temos a seguir, neste caso o de amanhã [na quarta-feira], no qual temos a possibilidade de continuar numa competição. Para nós já é um sucesso, chegar aqui neste ponto [de nos podermos apurar]. Tendo uma possibilidade, temos de tentar aproveitá-la, depois pensaremos no jogo seguinte”, afirmou.



Valverde considerou que o Sporting é uma equipa “com muitos argumentos, um nível técnico muito alto, físico também, e que está a jogar para ficar nos oito primeiros”, garantindo que não vai ter um plano individual para nenhum jogador, quando questionado sobre o colombiano Luis Suárez, melhor marcador dos ‘leões’.



“Poderíamos ter um plano individual para Luis Suárez, para Trincão, para os seus avançados, para a saída de jogo que têm, para [Pedro] Gonçalves. Não é só Luis Suárez, [...] têm os jogadores interiores, os extremos, o Maxi Araújo é muito profundo. Há muitas coisas a ter em conta, não nos podemos centrar só num jogador, mas no todo da equipa do Sporting”, assumiu.



O defesa Iñigo Lekue lembrou que “a Liga é uma obrigação” e que o clube quer deixar a zona perigosa, mas que o jogo com o Sporting deixa os jogadores muito entusiasmados.



“Acredito que chegámos aqui como queríamos, ter a última bala em casa, dependendo de nós mesmos, perante os nossos adeptos. Jogamos com o entusiasmo de poder viver uma noite mágica e poder passar”, assumiu.



Sobre o Sporting, Iñigo Lekue diz que “é uma equipa muito forte a nível europeu, que tem possibilidade de ficar nos oito primeiros e que vai disputar o jogo no máximo”.



“Temos de jogar as nossas cartas, mas o mais importante é que sejamos nós próprios. Tal como nas outras grandes noites aqui em San Mamés, o importante é que dependamos mais de nós do que do rival”, assumiu.



Na quarta-feira, o Sporting visita o Athletic Bilbau, em jogo da oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo alemão Felix Zwayer.