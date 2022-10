"Vamos fazer de tudo para que não se sinta a ausência de Messi"

O futebolista português Vitinha sublinhou que a ausência da "estrela" argentina não demove o Paris Saint-Germain na busca pela liderança isolada na Champions.





O PSG, disse Vitinha, vai "fazer de tudo" para que não se note a ausência do lesionado Messi, que tinha saído tocado do encontro em Lisboa (1-1), na quarta-feira, e que foi poupado no jogo de sábado, no empate sem golos em Reims.





Messi queixa-se de algum "desconforto no gémeo", e estará fora no segundo duelo com as 'águias.



"Temos uma equipa capaz e vamos fazer de tudo para que não se sinta a ausência dele (Messi)", assegurou o internacional luso, de 22 anos, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida de terça-feira, em Paris.



Ainda o empate amargo no Estádio da Luz merece conversa e Vitinha considerou que o PSG deveria ter aproveitado as chances de que dispôs.



"Não saímos com o resultado que esperávamos da Luz. Fizemos um bom jogo, mas a verdade é que enfrentámos um adversário muito capaz e muito bom coletivamente, com boas dinâmicas. É difícil dizer o que faltou, mas faltou marcar quando tivemos chances e permitir menos (bola) ao Benfica", analisou.



Para terça-feira, Vitinha espera um Benfica a "pressionar", pelo que o PSG estará "preparado para responder da melhor forma".



Questionado sobre o companheiro de equipa Marco Verratti, com quem partilha habitualmente o meio-campo, o ex-jogador do FC Porto admitiu que é "muito fácil jogar" com o internacional transalpino.



"É um prazer poder jogar ao seu lado e um privilégio poder aprender com ele. Já tem tantos anos disto e sabe realmente muito. Tento aprender e sugar o máximo de aprendizagem", contou.



Por sua vez, o técnico do PSG, Christophe Galtier, abordou igualmente a indisponibilidade de Messi, mas deixou claro que a sua equipa terá outras opções para ferir a defesa 'encarnada'.



"Sabemos da importância de Messi no nosso jogo, mas o mais importante é a forma (física) dele. Vamos encontrar outras soluções, outras situações e outras conexões para criar perigo à defesa do Benfica", expressou.



Galtier acrescentou que "todos pensavam que Messi iria poder participar" no jogo de terça-feira, porém, os últimos dias "não foram suficientes para recuperar a tempo", apesar de estar "muito melhor".



Além de Messi, os franceses não vão contar com os portugueses Nuno Mendes e Renato Sanches e o defesa Kimpembe, todos lesionados. Já Danilo Pereira está entre os 20 convocados.



Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Parque dos Príncipes, em Paris, uma partida que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.



Franceses e portugueses dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, ainda em 'branco'.