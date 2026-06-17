Futebol Internacional
Van Bronckhorst regressa ao comando técnico do Feyenoord
O treinador neerlandês de futebol Giovanni van Bronckhorst vai regressar ao comando técnico do Feyenoord na próxima temporada, sete anos após ter deixado o clube, anunciou hoje o emblema de Roterdão.
“O técnico, de 51 anos, natural de Roterdão, assinou um contrato de dois anos, com opção de prolongamento por mais um ano”, indicou o Feyenoord no seu sítio oficial na Internet.
De acordo com o clube da Eredivisie, o regresso de Van Bronckhorst “marca um novo capítulo” para a equipa.
“Queremos continuar a desenvolver as nossas ambições desportivas com um treinador que combine uma vasta experiência internacional com uma profunda compreensão da cultura do clube”, afirmou o diretor técnico, Dévy Rigaux, aos órgãos oficiais do Feyenoord.
O técnico, natural de Roterdão, já tinha orientado a equipa entre 2015 e 2019, período em que conquistou a Eredivisie 2016/17, duas Taças dos Países Baixos e duas Supertaças nacionais.
Van Bronckhorst, que integrava a equipa técnica de Arne Slot no Liverpool, regressa ao Feyenoord após a saída de Robin van Persie, que deixou o clube ao fim de duas épocas.
Van Persie tinha contrato válido até 2027 e terminou a Liga neerlandesa em 2025/26 em segundo lugar, garantindo a presença na Liga dos Campeões.
De acordo com o clube da Eredivisie, o regresso de Van Bronckhorst “marca um novo capítulo” para a equipa.
“Queremos continuar a desenvolver as nossas ambições desportivas com um treinador que combine uma vasta experiência internacional com uma profunda compreensão da cultura do clube”, afirmou o diretor técnico, Dévy Rigaux, aos órgãos oficiais do Feyenoord.
O técnico, natural de Roterdão, já tinha orientado a equipa entre 2015 e 2019, período em que conquistou a Eredivisie 2016/17, duas Taças dos Países Baixos e duas Supertaças nacionais.
Van Bronckhorst, que integrava a equipa técnica de Arne Slot no Liverpool, regressa ao Feyenoord após a saída de Robin van Persie, que deixou o clube ao fim de duas épocas.
Van Persie tinha contrato válido até 2027 e terminou a Liga neerlandesa em 2025/26 em segundo lugar, garantindo a presença na Liga dos Campeões.