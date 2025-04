Van Dijk renova com o Liverpool até 2027

“Era isto que tinha na cabeça. Não tenho dúvidas de que este é o meu lugar e o da minha família. Sinto-me como se fosse de Liverpool. No outro dia disseram-me que era como que adotado e sinto-me muito orgulhoso por ouvir estas coisas”, disse Van Dijk.



O defesa internacional neerlandês e capitão dos ‘reds’, de 33 anos, cujo contrato expiraria em junho, junta-se a Mohamed Salah como os dois jogadores do plantel do quase campeão Liverpool que renovaram os contratos nos últimos dias.



Van Dijk chegou ao Liverpool em janeiro de 2018, proveniente do Southampton, tornando-se o defesa mais caro da história na altura (85 milhões de euros) e consolidou o seu legado em Anfield ao fazer 314 jogos e conquistar todos os títulos possíveis, incluindo uma Premier League e uma Liga dos Campeões.



O neerlandês pode este fim de semana aumentar o seu palmarés e conquistar o segundo título da Premier League com o Liverpool, que a seis jornadas do fecho do campeonato lidera com 13 pontos de vantagem sobre o Arsenal, segundo.



Com esta renovação, resta decidir o futuro do defesa Trent Alexander-Arnold, outro dos pilares do Liverpool, cujo contrato termina também em junho e já manifestou vontade de sair para o Real Madrid este verão.