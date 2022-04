Van Gaal revela ter cancro mas quer estar no Mundial2022

Numa entrevista à televisão neerlandesa RTL, Van Gaal adiantou que já realizou 25 sessões de radioterapia e que os jogadores não sabiam da doença, pois realizava os tratamentos à noite, já depois dos treinos.Van Gaal explicou que pensou se haveria de contar às pessoas com que trabalha que estava doente, mas acabou por adiar essa comunicação, porque isso iria afetá-las, pelo que apenas disse aos "amigos e familiares".Apesar da doença, Van Gaal garantiu que a sua intenção é manter-se como selecionador dos Países Baixos no Mundial2022, no Qatar, no qual está integrado no Grupo A, juntamente com o país anfitrião, o Equador e o Senegal.