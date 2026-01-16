Van Nistelrooy regressa como adjunto à seleção dos Países Baixos

“Ruud van Nistelrooy vai integrar a equipa técnica da seleção neerlandesa a partir de 01 de fevereiro. O antigo avançado da seleção será adjunto do selecionador Ronald Koeman na preparação para o Mundial deste ano. Com a sua chegada, a equipa técnica passará a contar com três adjuntos, além de Erwin Koeman e Wim Jonk”, refere o organismo no seu site oficial.



O antigo internacional regressa pela terceira vez na condição de adjunto à seleção, depois de passagens entre 2014/2015 e 2021.



“Regressar à seleção neerlandesa nesta função e representar os Países Baixos com esta equipa técnica e plantel talentoso é uma enorme honra e um desafio maravilhoso para mim. O facto de isto estar a acontecer no palco de um Mundial torna tudo ainda mais especial”, disse o antigo jogador, citado pela KNVB.



Após deixar de jogar, Van Nistelrooy, de 49 anos, treinou também as equipas de formação do PSV, foi adjunto e técnico principal – por quatro jogos - no Manchester United, antes da chegada de Ruben Amorim, e treinador do Leicester.



No Mundial2026, os Países Baixos integram o Grupo F, com Japão, Tunísia e o vencedor do play-off do caminho B da UEFA, que conta com as seleções da Ucrânia, Suécia, Polónia e Albânia.