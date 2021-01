Vanderlei Luxemburgo sucede a Ricardo Sá Pinto no comando do Vasco

A contratação do antigo treinador do Real Madrid visa evitar a despromoção do campeonato brasileiro, que termina em fevereiro, com Luxemburgo, de 68 anos, sem trabalho desde que foi despedido do Palmeiras, em outubro, altura em que foi substituído pelo português Abel Ferreira.



Luxemburgo, que em dezembro esteve vários dias hospitalizado devido à covid-19, terá uma segunda experiência no cargo, depois de ter orientado os vascaínos de maio a dezembro de 2019, sucedendo a Sá Pinto após apenas 15 jogos do técnico luso (três vitórias, seis empates, seis derrotas).